V petek ob 20.04 se je na Ljubljanski cesti v Domžalah pri padcu s kolesom poškodoval kolesar in nezavesten obležal na cestišču. Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu do reševalnega vozila. Reševalci so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.