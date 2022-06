Po nesreči na avtocesti je vozilo samo poklicalo pomoč

Ob 0.09 je na gorenjski avtocesti med izvozoma Šmartno in Brod, občina Ljubljana, v smeri proti Ljubljani osebno vozilo zapeljalo s cestišča na brežino in obtičalo med drevesi. Regijski center za obveščanje Ljubljana je podatek o nesreči prejel iz vozila prek sistema E-call. Ker iz vozila ni bilo odziva, so bile na kraj nemudoma napotene vse pristojne službe, poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator vozila, s tehničnim posegom rešili iz vozila eno poškodovano osebo ter preventivno pregledali okolico.

Reševalci ljubljanske nujne pomoči so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Na kraju so bili tudi policisti in delavci Darsa.