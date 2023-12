Po nesreči išče prijaznega gospoda, ki ji je spravil v dobro voljo njeno hčerko

V torek malo pred 16. uto se je na avtocesti pri Slovenski Bistrici zgodila hujša prometna nesreča, udeleženka prometne nesreče pa išče gospoda, ki jim je priskočil na pomoč.

»Včeraj 19.12. malo pred 16.00 uro smo na avtocesti pri Slovenski Bistrici utrpeli hujšo prometno nesrečo. Eden zelo prijazen gospod je ustavil in nam pomagal. Moji petletnici je dal rokovnik in pisalo, se z njo pogovarjal, jo miril in animiral. Ker nimamo nobenih njegovih podatkov, bi ga radi našli, da se mu zahvalimo. Prosim za delitev,« je zapisala udeleženka v nesreči.

O nesreči so policisti zapisali, da so bili o nesreči obveščeni okrog 15.50. Zapisali so, da je voznik osebnega avtomobila trčil v drug osebni avtomobil, pri čemer sta se, po dosedanjem preverjanju, dve osebi lažje poškodovali, vozniku je bil izdan plačilni nalog.