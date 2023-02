»Všeč mi je Slovenija, tukaj so ljudje zelo prijazni. Res pa je, da je malo bolj hladno kot pri nas. Kaj šele, da bi imeli sneg,« nam je v družbi 57-letnega moža Dejana Skrta prve vtise o naši državi zaupala Indonezijka Meggy Megawaty. Žalosti pa jo, je dodala, da v moževi domovini nihče ne želi prevzeti odgovornosti za to, v kar da je bil na koncu pahnjen. Spomnimo: v začetku leta 2019 so Skrta za 20 dni strpali v pripor v Džakarti zaradi mednarodne tiralice, ki jo je zoper njega razpisalo mariborsko okrožno sodišče. Zgodba se je začela pred približno desetimi leti, ko je iz razo...