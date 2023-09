Slovenski zapori so prenatrpani, napeto pa je tudi zato, ker je po drugi strani premalo pravosodnih policistov. Pa se boljši časi ne obetajo, povedo poznavalci. V takih razmerah se je minuli ponedeljek zgodil hud incident v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. »Prišlo je do izrednega dogodka, v katerem je eden od obsojencev najprej napadel soobsojence, nato pa še pravosodnega policista, ki je v dogodku posredoval. Za zagotovitev varnosti v zavodu so nato pravosodni policisti izvedli vse potrebne postopke. O sumu storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo so bili obveščeni ...