Po napadu se bori za življenje

Ni znano, kako mu je uspelo priti v hišo.

Ovaden že, kaznovan ne

2015.

so ga ovadili zaradi nasilja v družini, kaznovan ni bil.

Kot smo na kratko poročali že včeraj, se je v soboto zjutraj na eni od kmetij na območju Gotovelj odvijala prava drama. Moški, star 46 let, je namreč s sekiro tako hudo poškodoval svojo partnerico, da se ta v celjski bolnišnici še vedno bori za življenje. O dogodku so bili policisti obveščeni v soboto, malo pred pol osmo uro zjutraj, ko jih je o tem obvestil eden od domačih.»Nemudoma se je na kraj dogodka odpeljalo več policistov in kriminalistov, ki so takoj začeli iskati osumljenega,« je na včerajšnji novinarski konferenci pojasnil, vodja oddelka splošne kriminalitete v Sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Celje. In dodal, da so ugotovili, da je osumljeni svojo dve leti mlajšo sopotnico s sekiro le enkrat udaril v predel glave, zatem pa odšel v bližnje gospodarsko poslopje, kjer je storil samomor. Vogrinec je razkril tudi, da so osumljenemu le dan pred grozljivim dejanjem izrekli ukrep prepovedi približevanja partnerici in mladoletni hčerki.»Partnerica je namreč v petek popoldne poklicala na policijsko postajo v Žalcu in prijavila, da njen 46-letni partner nad njo izvaja nasilje. V nadaljevanju je na policijski postaji podala ustno kazensko ovadbo, žal pa niso bili izpolnjeni vsi pogoji, da bi osumljenega privedli k preiskovalnemu sodniku, ki bi zanj odredil pripor, prav tako ni bilo pogojev, da bi ga prisilno hospitalizirali. Smo pa oškodovanki ponudili bivanje v varni hiši, kar je odklonila. Prav tako smo o primeru obvestili pristojni center za socialno delo, kot vedno v podobnih primerih,« je še povedal Vogrinec.Policisti so izvajali kontrolo v okolici bivališča oškodovanke, a osumljenega niso opazili. Kako mu je uspelo priti v hišo, ni znano. Je pa zelo verjetno, da je še vedno imel pri sebi ključe, čeprav jih v petek, med postopkom, pri njem niso našli. »Zaradi nasilja v družini smo ga obravnavali že v preteklosti, konkretno leta 2015, in ga tudi kazensko ovadili, a kolikor nam je znano, ni bil kaznovan,« je še razkril Vogrinec. Na vprašanje, zakaj, ni znal odgovoriti, saj je vzrokov za to več.»Pogosto se zgodi, da oškodovanci sami odstopijo od primera,« je dejal. Zaradi zaščite družine pa na policiji niso želeli komentirati podrobnosti, denimo tega, ali so ga kdaj obravnavali naši ali tuji varnostni organi zaradi posedovanja prepovedanih drog oziroma celo gojenja konoplje. Eden od naših virov nam je namreč povedal, da naj bi v njegovem hlevu odkrili kar tisoč sadik prepovedane rastline.Kakor koli, očitno se je Gotovljan, ki se je lani vrnil iz italijanskega pripora, v katerem je odsedel dobrih sedem mesecev zato, ker so v njegovem tovornem vozilu decembra 2018 policisti na območju Lombardije odkrili skoraj 37 kilogramov kokaina, spopadal s psihičnimi in še kakšnimi težavami. Iz pripora naj bi odkorakal, tako je zatrjeval sam, ker naj bi bil nedolžen, kaj se je zares zgodilo, pa verjetno ne bomo nikoli izvedeli.