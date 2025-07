Po krvavem napadu Romov na 70-letnika na območju Kleč, se je oglasila PU Ljubljana

Poročali smo že o nasilnem dejanju na območju Kleč v Ljubljani, kjer jena polju prišlo do konflikta med osebami, v katerem so osumljenci zoper 70-letnega oškodovanca uporabili solzivec, ga fizično napadli in poškodovali.

Ljubljanski kriminalisti vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo, kjer nadaljujejo z posamičnimi preiskovalnimi dejanji, v okviru česar so včeraj zvečer odvzeli prostost enemu izmed osumljencev kaznivega dejanja nasilništva.

Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter identifikacijo vseh preostalih osumljencev. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so navedli na PU Ljubljana.