Po napadu na 70-letnika na območju Kleč policija prostost vzela še trem osebam

Policija je odvzela prostost še trem osumljencem napada na 70-letnika, ki se je prejšnji teden zgodil na območju ljubljanskih Kleč, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Vsi osumljenci so polnoletne osebe, prijeli so jih tudi v sodelovanju z romsko skupnostjo. Dve osebi so prijeli na območju Novega mesta in eno na območju Ljubljane.

Kriminalisti nadaljujejo intenzivno kriminalistično preiskavo in zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vsem bodo ljubljanski policisti obvestili pristojno državno tožilstvo, so zapisali.

Ljubljanski kriminalisti so sicer enemu osumljencu že v četrtek zvečer odvzeli prostost. Osumljen je kaznivega dejanja nasilništva, danes pa je preiskovalni sodnik zanj odredil pripor.

Napadli in poškodovali med delom na polju

Po podatkih policije je na polju na območju Kleč prišlo do konflikta med osebami, v katerem so osumljenci zoper 70-letnega oškodovanca uporabili solzivec, ga fizično napadli in poškodovali.

Kot so poročali mediji, so starejšega kmetovalca v torek zvečer napadli in poškodovali med delom na polju.

V četrtek so se nato s pozivom k večji skrbi za varnost kmetov oglasili tudi na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Pozvali so k večji prisotnosti policijskih patrulj na kmetijskih območjih, še posebej v času zrelosti pridelkov ter k vzpostavitvi sistema za hitro prijavo in obravnavo incidentov.