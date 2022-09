Koliko mesecev ali pa celo let bo moralo še preteči, da bo po grozljivem napadu psov le prejel celotno odškodnino? To se še danes sprašuje Stanislav Meglič, ki so ga 15. marca 2006 krvoločno ogrizli bulmastifi Saša Baričeviča. Četudi mu je po dolgotrajnih sodnih postopkih od Baričevičeve družine uspelo iztožiti odškodnino tako za premoženjsko kot nepremoženjsko škodo, je prejel le slednjo. Za tisto prvo, za materialno škodo oziroma za plačilo stroškov za nego ter izgubljeni dohodek, se namreč še vedno bori na sodišču. Napadli so ga v Oražnovi ulici. Foto: Marko Feist Edini Baričevičevi dedi...