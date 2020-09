Po nakupih šel v Italijo

Na nezavarovanem parkirišču podjetja v Perhavčevi ulici je mrhovinar demontiral in ukradel katalizator izpušnega sistema, pri tem pa poškodoval še električno napeljavo vozila. Škoda znaša 6000 evrov.

Na območju ljubljanskega Viča so zlikovci vlomili v dve hiši ter ukradli nakit in računalnik. Skupna škoda znaša 4300 evrov.



V Grosuplju je pridanič vlomil v novogradnjo ter ukradel laser za merjenje in kovček z vrtalko, skupaj vredno 2700 evrov.

V Portorožu je lopov vlomil v osebni avto Velenjčana. Ukradel je gotovino (bankovci in kovanci), bančne kartice pa razmetal po tleh. Na razbitem vozilu je naredil za 2000 evrov škode.



V okolici Grosuplja je nebodigatreba iz kleti ukradel več aluminijastih platišč s pnevmatikami. Lastnika je oškodoval za 2500 evrov.

Trebanjski policisti so v naselju Zagorica opravili ogled vloma v dva vikenda. Baraboni so ukradli motorno žago, električni puhalnik, več kosov ročnega orodja in prenosni zvočnik. Lastnikom so naredili za več kot 2000 evrov škode.



V Ankaranu je kradljivec iz garderobe podjetja zaposlenemu ukradel denarnico. V nadaljevanju je neuspešno poskusil dvigniti gotovino v Ankaranu, uspešen pa je bil pri nakupih v Italiji. Oškodovanec je imel v denarnici tudi dokumente.

V Grosuplju je razbojnik vlomil v skladišče ter ukradel krilo vrat. Škode je za tisočaka.

V zadnjih dneh so barabe vlomile v hišo v Mirni vasi. Ukradle so hrano in pijačo, vredno nekaj deset evrov, na objektu pa naredile za 1000 evrov škode.



Iz odklenjene stanovanjske hiše v Ulici Frankolovskih žrtev v Celju je falot ukradel televizor, prenosni računalnik, tri tablične računalnike in ročno uro. Tolovaj je našel odklenjeno hišo tudi na Bezenškovi v Celju. Vstopil je ter ukradel torbico in nekaj kosov nakita.

V Rebernicah, na gradbišču ob cesti Podnanos–Razdrto, so grdavši ukradli 30 opažnih elementov, vrednih 630 evrov.



V celjski Ulici Hermine Seničarjeve je nebodigatreba vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel televizor, prenosni računalnik in nekaj gotovine.

Hrvaški voznik tovornega vozila je celjske policiste obvestil, da so mu ponoči mrhovinarji med počitkom na avtocestnem počivališču Lopata iz rezervoarja vozila ukradli 570 litrov goriva.

V Trbovljah je rokomavh vlomil v tri kleti in iz ene ukradel prehrambne izdelke.