Po nabiranju gob so ga našli gasilci in gorski reševalci

Včeraj ob 16.33 je v bližini Palovč (občina Kamnik) moški med nabiranjem gob padel po strmi brežini in se poškodoval. Gasilci PGD Kamnik in gorski reševalci GRS Kamnik so mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Kamnik in ga na nosilih prenesli do ceste, kjer so ga reševalci dokončno oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana, piše Uprava RS za zaščito in reševanje.