Včeraj od 16.25 so bili pri PU Maribor na interventno številko obveščeni, da na avtocesti A1 na odseku Spodnje Dobrenje–Šentilj voznik osebnega avtomobila škoda octavia vozi v nasprotni smeri.



Policisti so v Spodnjem Dobrenju ustavili vozilo in ugotovili, da je v nasprotni smeri na avtocesti vozila 47-letna voznica, ki so jo po policijskem postopku privedli k dežurni sodnici v Mariboru.