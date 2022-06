Po motoriste hodili reševalci

Minuli konec tedna je marsikateri motorist izkoristil za vožnjo, na žalost pa niti tokrat ni šlo brez nesreč, tudi hujših. Več jih je bilo na območju PU Maribor. V naselju Spodnji Duplek je med vožnjo padel 26-letni voznik neregistriranega motornega kolesa. »Voznik je utrpel hude poškodbe in je ostal na zdravljenju v UKC Maribor,« je sporočil Robert Mesiček, vodja izmene OKC PU Maribor. Podobna nesreča se je zgodila zunaj naselja Zgornja Ščavnica, kjer je med vožnjo padel 34-letni voznik neregistriranega motornega kolesa. Tudi on je utrpel hude poškodbe in ostal na zdravljenju v UKC Maribor. V soboto, nekaj pred poldnevom, je zunaj naselja Spodnja Brežnica, v občini Poljčane, med vožnjo padel 69-letni voznik motornega kolesa. Utrpel je hude telesne poškodbe, posadka s helikopterjem Slovenske vojske z ekipo HNMP Maribor na krovu ga je prepeljala v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju. V soboto ob 15.44 sta v naselju Podvinci v občini Ptuj trčila osebno vozilo in motor. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet ter nudili prvo pomoč poškodovanemu motoristu do prihoda reševalcev NMP Ptuj, je poročal republiški center za obveščanje. Motorista so odpeljali v Splošno bolnišnico Ptuj.

Poletel je tudi helikopter. FOTO: Voranc Vogel

V soboto ob 10.21 je motorist pri slapu Boka, na cesti Žaga–Bovec, naglo zavrl zaradi stoječega osebnega vozila, pri tem pa padel in se ranil. Posredovali so gasilci PGD Bovec. Poškodovancu so pomagali do prihoda reševalcev NMP Tolmin ter usmerjali promet. Ob 16.53 je motorist v kraju Idršek v občini Idrija zdrsnil po cestišču. Gasilci PGD Idrija so zavarovali kraj nesreče ter odstranili motor s cestišča. Na kraju dogodka so bili tudi reševalci NMP Idrija, vendar motorist ni potreboval zdravstvene pomoči.

Včeraj ob 9.34 sta po poročanju republiškega centra za obveščanje v naselju Črnova v občini Velenje trčila osebno vozilo in motorno kolo. Gasilci PGD Velenje so zavarovali kraj dogodka ter nudili pomoč policiji in reševalcem NMP Velenje, da so oskrbeli poškodovano osebo in jo prepeljali v nadaljnjo oskrbo v SB Celje.

Ob 10.23 je počilo tudi na cesti Podgrad–Hrušica v občini Ilirska Bistrica. Trčila sta motorno kolo in osebno vozilo, ranjeni so bili triije udeleženci. Poškodovanega motorista je v UKC Ljubljana prepeljal helikopter SV skupaj z dežurno ekipo HNMP na Brniku, eno osebo pa so reševalci NMP prepeljali v nadaljnjo oskrbo v SB Izola.