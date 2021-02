Po Mariboru podirajo rekorde? Ta hitrost je prevelika tudi na avtocesti

Iz PU Maribor so že prejšnji teden poročali o vozniku osebnega vozila, ki je na Ptujski cesti v Mariboru, kjer je hitrost s postavljenim prometnim znakom omejena na 70 km/h, vozil 127 km/h. A opozorilo voznikom, naj ne povzročajo nevarnosti s takšno objestno vožnjo, ni zaleglo. Prav nasprotno: našel se je voznik, je na isti cesti še presegel omenjeno hitrost.



Policistka postaje PP Maribor mu je namreč izmerila hitrost 138 km/h, kar je skoraj dvakrat več od največje dovoljene hitrosti vožnje. Za takšno prekoračitev hitrosti je predpisana globa 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk.



»Policisti znova, kot že velikokrat doslej voznike opozarjamo, da naj vozijo strpno, po prometnih predpisih in hitrost vožnje prilagodijo prometnim in vremenskim razmeram. Policisti s kontinuiranim nadzorom cestnega prometa posebno pozornost namenjamo prav tistim voznikom, ki huje kršijo cestnoprometna pravila in s svojo vožnjo ogrožajo sebe in druge udeležence v

prometu, zoper takšne voznike pa dosledno ukrepamo,« so zapisali pri PU Maribor.



