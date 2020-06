Po mariborski Pekarni tudi radgonski Peko

Naperjenost nekaterih očitno nezadovoljnih državljanov proti vladi Janeza Janše se po Ljubljani in Mariboru seli na obrobje. V Gornji Radgoni so vandali, najbrž s pripravljeno šablono, na steni med nekdanjim hotelom Grozd in nekdanjo prodajalno Peko, prav v središču mesta pri avtobusni postaji in ob glavni prometnici proti Mariboru in Murski Soboti, natisnili grafit Smrt janšizmu, svoboda narodu. Težko je verjeti, da se bo tako, z vandalskimi dejanji, zgodila omenjena svoboda.



Po nedavnem grafitu na mariborskem Kulturnem centru Pekarna s podobo Janeza Janše in napisom Smrt narodu, svoboda fašizmu se je prav na praznik dela v popoldanskih urah nekaj podobnega zgodilo v Gornji Radgoni, ki je sicer bolj kot ne znana po toleranci, čeprav vandalov in objestnežev nikoli ne manjka.



Napis so najverjetneje fotografirali policisti in bodo poskušali odkriti storilca ali storilce, lokalna skupnost pa bo bržkone imela nekaj stroškov z odstranjevanjem ter pleskanjem. Škoda naj sicer ne bi bila velika.