Trojico osumljenih za mafijsko likvidacijo konec novembra, ko so v avtomobilu na Brdu našli ustreljenega 42-letnega državljana BiH Satka Zovka, so v soboto z okrepljenim varovanjem pripeljali na ljubljansko okrožno sodišče, zanje je bilo odrejeno sodno pridržanje. To se izteče danes, ko bo trojica znova stopila pred preiskovalnega sodnika. Preiskovalci NPU so ob pomoči kriminalistov drugih policijskih enot izvedli tri hišne preiskave na območju Ljubljane, v katerih je bilo zaseženih več elektronskih naprav, več kot 10 kilogramov heroina in kilogram kokaina, več kot 4000 evrov ter več kosov ra...