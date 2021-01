Po ljubljanskih Fužinah policisti lovili voznika, pa se ni dobro končalo

Sinoči malo pred 21. uro so ljubljanski policisti v Fužinah ustavljali 22-letnega voznika škode octavie. Voznik ni ustavil in je storil več cestnoprometnih prekrškov. V Novih Fužinah je v ovinku zapeljal s ceste, trčil v robnik in elektroomarico, vozilo pa se

je prevrnilo na streho. Pri tem se je voznik lažje poškodoval. V postopku je bilo ugotovljeno, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozilo je neregistrirano, na njem pa so bile druge registrske tablice.



Voznik je odklonil strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom mamil, a so pri njem našli manjšo količino prepovedane droge. Vozniku so izdali plačilni nalog, vozilo pa so mu zasegli. Zoper njega bodo policisti podali obdolžilni predlog na sodišče. Prav tako vodijo postopek o prekršku po zakonu o prepovedanih drogah.

