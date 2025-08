Po letih prepirov Marko trikrat ustrelil Grega

Ko gre za družinsko nasilje, pogosto slišimo, da se nič ne more izboljšati, dokler ne pride do konkretnega povoda ali kaznivega dejanja. Policija je lahko večkrat obveščena, pa ne more ničesar storiti. Podobno velja za sosedske odnose, kjer tožbe in prijave državnim organom ne zaležejo – nato pa sosed strelja na soseda. Počilo zaradi prikolice Na koncu Loga pri Brezovici je precej poseljen hrib, na katerem mrgoli različnih arhitekturnih slogov, kjer denimo prestižna steklena hiša stoji ob bloku. Prav posebna zgodba pa se je odvijala okoli zadnje hiše na hribu, v kateri že desetletja živi loš...