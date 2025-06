Odmevali kriki na slovenski plaži, govorili celo o ugrabitvi otroka, vse pojasnila koprska policija

Poročali smo že, da so koprski policisti dobili prijavo, da naj bi na plaži na Debelem rtiču ženske poskušale odpeljali 8-letnega otroka. Z zbiranjem obvesti so policisti ugotovili, da se je otrok igral ob plaži, zatem je oče slišal njegovo kričanje in ga takoj našel.

Otroka sta skušali le pomiriti

Pri njemu sta bili dve ženski, ki sta ga poskušali pomiriti. Ker se je otrok ustrašil, da ga bosta odpeljali, je pričel kričati. Policisti z zbiranjem obvestil in opravljenimi razgovori niso zaznali elementov kaznivega dejanja.