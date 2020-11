Po kraji v trgovini ženska iz Nemčije kričala in žalila

V četrtek ob 18.40 so koprske policiste poklicali iz ene od trgovin, kjer je varnostnik prijel osebi pri tatvini artiklov. Policisti so ugotovili identiteto Koprčana in državljanke Nemčije, ki je bila z njim. Ženska je žalila in kričala, očitno pod vplivom alkohola, ter hotela nazaj v prodajalno. Odrejeno ji je bilo pridržanje.



Zatem je bilo odrejeno pridržanje tudi Koprčanu, ki je policiste prav tako žalil in zmerjal, tudi on pod vplivom alkohola. Policisti obravnavajo kaznivo dejanje tatvine. Obema bodo izdali plačilni nalog zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru, zakonu o nalezljivih boleznih, zakonu o zasebnem varovanju, državljanki Nemčije pa tudi po zakonu o tujcih, poroča PU Koper.