Po koncu prireditve nista hotela domov, končalo se je z obiskom bolnišnice

V nedeljo, 1. junija, ob 3.40, so Policijsko upravo Nova Gorica obvestili o varnostnem dogodku na javni prireditvi v naselju Kojsko v občini Brda. Ugotovljeno je bilo, da dva moška, in sicer starejša mladoletnika okoli 1.25 ob zaključku javne prireditve nista želela zapustiti prostor javne prireditve, prav tako nista na kraju upoštevala ustne odredbe tam prisotnih varnostnikov.

Oba mlajša moška sta kazala očitne znake alkoholiziranosti. V nadaljevanju so ju varnostniki odmaknili iz prostorov javne prireditve in pri tem uporabili fizično silo. Varnostniki so nato zaradi kršitve s področja javnega reda in miru poklicali policiste.

Enemu od mlajših kršiteljev je bila na kraju zaradi poškodbe ponujena zdravniška pomoč, ki pa jo je odklonil. Kljub temu je kasneje poiskal zdravniško pomoč v šempetrski bolnišnici in je bil po nudeni pomoči odpuščen v domačo nego.

Zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o zasebnem varovanju (kršitev določil 45. člena ZZasV-1) je bil obema kršiteljema izdan plačilni nalog.