Po koncertu Cece nič krivi Andrej obležal pod brcami in udarci Romov

»Ko sem nemočen ležal na tleh in so po meni padali udarci ter brce, sem mislil le na to, kako se bom rešil in ali bom preživel. Pomislil sem celo, da je z mano konec. Potem sem začel kričati 'Policija, policija!' – takrat so se pijani mladci razbežali,« je svojo kalvarijo, ki jo je doživljal minuli konec tedna, opisoval 54-letni Andrej Vrhovšek iz Brežic. V Brežicah je bilo minuli vikend živahno, koncert je imela Ceca. Zaradi številnih udarcev in brc ga boli vse telo: ima počen nos, zlomljen prst na levi roki, desna roka ga prav tako boli in je niti dvigniti ne more, saj gre za poškodbo v ra...