Po klicu na pomoč ga je odpeljala policija

Včeraj malo po 19. uri so policiste PP Črnomelj poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v okolici Črnomlja. Pijan 39-letnik je nadlegoval družinske člane in udaril partnerico. Pomiril se ni niti ob prihodu policistov, zato so ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zasegli so mu še manjšo količino prepovedane droge ter mu zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog.