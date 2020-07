Po katastrofalnem požaru policija razkriva verjeten vzrok (FOTO)

V nedeljo so gasilci pogasili velik požar v kraju Potarje v občini Tržič, v katerem sta zgoreli dve gospodarski poslopji in del stanovanjske hiše. Policija je danes sporočila najverjetnejši vzrok požara, ki je povzročil ogromno škodo. Požar je gasilo 95 gasilcev z 20 vozili.Kriminalisti so s strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija danes nadaljevali z ogledom kraja požarišča na dveh gospodarskih poslopjih in delu stanovanjske hiše na istem mestu. Okoliščine kažejo, da je zagorelo zaradi tehnične okvare na električni napeljavi na enem od gospodarskih poslopij, je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave KranjObe poslopji sta v celoti pogoreli, ogenj pa je poškodoval tudi del stanovanjske hiše. V objektih ni bilo ljudi. Zaradi požara sta poginili dve živali, lažje pa so bili poškodovani trije gasilci, je še sporočil Kos in dodal, da je bili med ogledom kriminalistov in forenzikov zavarovan določen material, ki bo predmet nadaljnjih preverjanj. Po vseh zbranih obvestilih bodo kriminalisti seznanili pristojno državno tožilstvo.