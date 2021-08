Po katastrofalnem požaru na Snagini deponiji policija razkriva ugotovitve

Prvi podatki policije o požaru, ki, kažejo, da je prišlo do samovžiga na delu, kjer se hranijo kosovni odpadki. Tako škoda ni nastala, prav tako ni prišlo do nevarnosti za okolje, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.V Zbirnem centru Barje je v soboto popoldne zagorel kup kosovnih odpadkov, gorelo je na okoli 500 kvadratnih metrih površine. Posredovali so gasilci Gasilske brigade Ljubljana in še devet prostovoljnih gasilskih enot, ki so do večera požar pogasili.Na mesto požara je prišel tudi državni mobilni ekološki laboratorij, ki izvaja meritve ozračja. Večjega vpliva na okolje niso izmerili. Zaznana je bila le povečana prisotnost trdih delcev v zraku tik ob požarišču, so zapisali gasilci.Policisti so ogled kraja začeli danes. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so napovedali.