Po Jaši smaragdna reka vzela še Žana

Čudovit deček iz Kromberka pri Novi Gorici letos ne bo praznoval 12. rojstnega dne. Tudi šolskega spričevala v petek ni dobil. Po sredinem treningu Žan ni odšel s starši in bratom v varno zavetje doma. Vzela ga je kruta usoda. Utonil je v prelepi, a nevarni reki Soči. Oživljali so ga skoraj dve uri. Foto: RTV Slovenija Pet let je bil član Kajakaškega kluba Soške elektrarne (KKSE), obetaven kajakaš in dober plavalec. Smrt otroka je najhujša, tragedija, o kateri pišemo danes, je močno zaznamovala vse vpletene. Večina jih je potrebovala psihološko pomoč. Pol ure pod vodo Skupina mladih ka...