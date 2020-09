Po Jaševi smrti si je država umila roke

Zakonca Ana in Andraž Šavli iz Ljubljane, ki sta konec julija tragično izgubila desetletnega sina Jašo, zaradi dviga zapornic na jezu ga je odnesla hitro rastoča Soča in je nesrečno utonil, z ugotovitvami socialne inšpekcije, da je interventna služba CSD Severna Primorska ravnala zakonito, strokovno in človeško, in je zato inšpekcijski nadzor ustavila, nista zadovoljna. Kot je znano, sta po smrti enega od svojih štirih otrok okrcala tako policijo, ta jih je o tragični nesreči obvestila šele pet ur po nesreči, kot CSD, ki naj ne bi dovolil telefonskega stika s starši otrokoma, ki sta bila priča tragični ...