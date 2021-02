Po iskalni akciji ob Ljubljanici policija sporočila, koga pogrešajo

Ivanka Čepin. FOTO: Policija

Policisti postaje Ljubljana Moste so bili včeraj obveščeni, da svojci pogrešajo 98-letnoiz Ljubljane.Pogrešana je zelo vitke in sključene postave. Ima sive kratke lase. Oblečena je v žensko haljo s cvetličnim vzorcem. Obstaja možnost, da je imela naglavno ruto rdeče barve in bila obuta v superge sive barve.Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, policija prodi javnost za informacije.Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Ljubljana Moste na (01) 586 76 00 ali pokličejo interventno številko 113 oziroma anonimni telefon 080 1200.V četrtek malo po 9. uri se je na Vaški poti. Njena oblačila so svojci našli na bregu Ljubljanice.Gasilci GB Ljubljana ter PGD Zalog - Spodnji Kašelj, Dolsko in Senožeti so s čolnom, z dronom in peš pregledali strugo ter nabrežji rek Ljubljanice in Save do Jevniškega mosta, vendar pogrešane občanke niso našli.