Po incidentu v zaporu protestno odkorakal iz sodne dvorane

Črnomaljca Nika Stariho, ki v zadnjih letih redno polni časopisne stolpce zaradi takšnih in drugačnih kaznivih dejanj, smo v sodni dvorani celjskega okrožnega sodišča videli le za dobrih dvajset minut. V Celje sta ga iz zaporov na Dobu, kjer že prestaja zaporno kazen, pripeljala pravosodna policista, ni pa na predobravnavni narok pristopil odvetnik, s katerim naj bi se Stariha že dogovoril za zastopanje.



Ko ga je sodnica Alenka Jazbinšek Žgank povprašala, če se bo zagovarjal sam, ji je Stariha nejevoljno dejal, da je bil zaradi covida-19 kar tri mesece v karanteni na Dobu, kjer so mu onemogočali kakršno koli urejanje zadev. Med temi je imel v mislih tudi iskanje odvetnika. Obdolžen je namreč napada na uradno osebo, in sicer na pravosodne policiste v celjskem zaporu konec oktobra 2019.



V Celje so ga takrat premestili iz zapora na Povšetovi v Ljubljani, ker je poskušal zabosti pravosodnega policista. A je v istem tednu razgrajal tudi v Celju, kjer je v zaporu iz stene iztrgal straniščno školjko in kotliček, s čimer je povzročil poplavo. Zatem je poskušal iz stene iztrgati še električno vtičnico, s čimer bi elektrificiral vodo v sobi, kar bi lahko njega in tudi pravosodne policiste ubilo. A je na srečo paznikom pripornika uspelo obvladati, po incidentu pa so ga namestili v posebno sobo.



Ker se tudi tam ni umiril, so ga odpeljali na forenzični oddelek mariborske psihiatrije. A ga tudi tam niso zadržali prav dolgo, saj forenzika, ki sta Stariho pregledala, pri njem naj ne bi odkrila kakšnih psihičnih motenj, pač pa sta ugotovila le, da z ljudmi manipulira.



Da to kar drži, se je lahko prepričala tudi celjska kazenska sodnica Jazbinšek Žgankova, ki ji kljub dobri volji in odločenosti, da predobravnavni narok izvede, ker Stariha zagovornika tudi ne bi potreboval, to ni uspelo. Dejala mu je, da očitno zlorablja procesne pravice, saj je od julija lani imel več kot dovolj časa, da si poišče odvetnika. Ko ga je pozvala, da se izjasni o krivdi, pa jo je Stariha vprašal, če lahko protestno zapusti sodno dvorano.



Sodnica mu je odgovorila, da lahko, Stariha pa je takoj nato vstal in odšel, z njim pa seveda tudi pravosodna policista, ki sta ga takoj zatem odpeljala nazaj na Dob. Sodnici ni preostalo drugega, kot da predobravnavni narok preloži, in sicer na 30. marec.



