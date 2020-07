Po incidentu s policijo se Rom brani, da je bil zadet

Miho so kljub uporu sorodnikov kmalu prijeli in odpeljali za rešetke. FOTO: MARKO FEIST

Reševanje Mihe iz prikolice

7 jih je bilo ovadenih zaradi napada na policiste.

V službo ni hodil nikoli in tudi nikoli ne bo, saj za to ni sposoben.

Trdi, da je od rojstva neprišteven

V ZD napadel varnostnika

Triindvajsetletnika so policisti že večkrat obravnavali zaradi različnih kaznivih dejanj, denimo nasilništva, tatvin in groženj. O nasilništvu – doletela ga je pogojna zaporna kazen – smo že poročali. Leta 2017 je skupaj s še nekaterimi člani družine Strojan napadel varnostnika v zdravstvenem domu Šentvid. Tam so z avtom parkirali na intervencijski poti, ko pa jim je ta ukazal, naj ga umaknejo, so ga najprej besedno napadli, ali je normalen, ter mu zapretili, da ga bodo ubili. Proti njemu so vihteli kovinsko in bejzbolsko palico. Varnostnik se je prestrašil in se umaknil v dom, a so ga v njem obkolili, žalili, da je »majmun«, po njem pa sta padla tudi dva udarca s palicama in ga lažje ranila.

Kar precej članov najbolj znane slovenske romske družine v Sloveniji bo kmalu skupaj sedlo na zatožno klop. Sodna preiskava zaradi njihovega upora proti ljubljanskim policistom sicer menda še ni zaključena, toda zadeva je priporna in zato prednostna, saj sta se dva osumljenca konec aprila znašla za zapahi.Izvedeli pa smo, da bi lahko v primeru enega od pripornikov tožilstvo ostalo praznih rok, saj naj bi bil priprti 23-letnik mentalno skoraj še na stopnji otroka, zato naj ne bi bil kazensko odgovoren.Zgodilo se je 30. aprila v Rojah, kjer živijo, tega dne je skupina pripadnikov posebne policijske enote dobila ukaz šišenskega komandirja, naj odidejo poStrojana, ki se je s prostega izhoda pozabil vrniti v koprski zapor, kjer je prestajal leto dni zapora zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Ukazu o prijetju osebe s privedbo v zapor je sledilo opozorilo, naj bodo previdni, saj so imeli policisti v Rojah že kar veliko slabih izkušenj. Prebivalci naselja Strojanovi jih niti tokrat niso sprejeli odprtih rok.Miha se je požvižgal na poziv uradnih oseb, naj pride iz svoje prikolice ter prisede v njihovo službeno vozilo. Zavpil je, naj ga pustijo pri miru, nato pa na pomoč poklical sorodnike, ki so policistom blokirali pot do prikolice. Pozneje so bili ovadeni, da jev policista zalučal leseno desko, nato pa izruval okno s prikolice, da je Miha z nožem v roki skozi luknjo lahko zbežal proti Savi. Eden od policistov je stekel za njim, dohitel ga je, Miha pa je proti njemu zamahnil z nožem in kaj lahko bi ga ranil. Do njiju je priteklo več žensk iz naselja, sorodnika so spodbujale, naj zabode policista. Pridružil se jim je eden od zetov pri Strojanovih, 39-letni, in v policistov hrbet pognal večji kamen.Policist je v hipu ugotovil, da zadeve postajajo vse bolj vroče, zato je izvlekel plinski razpršilnik in tonfo, pred njega pa se je postavila nosečnica, kazala na svoj hrbet ter kričala, naj jo udari, če si jo upa. Za sodelovanje pri nezakonitem reševanju Roma Strojana je bilo nato ovadenih sedem ljudi, ki živijo v Rojah, in sicer Brajdič,ter pet Strojanovih, poleg Mihe,Adrijana intudi 23-letnik. Ta je osumljen, da je sedel za volan citroëna xsare, odpeljal nekaj krogov okrog kraja dogajanja, nato pa z veliko hitrostjo zapeljal proti policistom, ki so poskušali krotiti Miho. Ti so morali odskočiti stran, takrat pa je 52-letni Miha urno sedel za volan in se odpeljal. Kmalu so ga le prijeli ter odpeljali za rešetke.Poleg Brajdiča so tožilci in preiskovalni sodnik ocenili, da je bila tudi 23-letnikova vloga pri vsem skupaj tako pomembna, da si zasluži ukrep pripora. Toda ta je pozneje potožil: »V priporu sem za brez veze.« Trdi namreč, da sploh ni sedel v xsari, saj je tistega dne pokadil džojnt in vzel 20 sanvalov, tako zadet pa se je odpravil spat. Avto sicer vozi, čeprav nima izpita.Razložil je, da ne ve, kdaj se je rodil in koliko je star, saj je nepismen, računa pa le do deset, pa še to s pomočjo prstov. Na vprašanje, koliko je štirikrat štiri, je odvrnil, da nima pojma. Bolje se je odrezal pri računu tri plus tri, s prsti je izračunal točen rezultat. Ne ve niti, koliko ima meter centimetrov in koliko ima dan ur. Trdil je, da je že od rojstva neprišteven. Živi z dekletom, s katerim ima dva otroka, vendar ne ve, koliko sta stara. Živijo od socialne pomoči. V službo ni hodil nikoli in tudi nikoli ne bo, saj za to ni sposoben. Na očitke policistov, s katerimi ima sicer dobre odnose, je odgovoril, da so zmešani, če trdijo, da je zapeljal proti njim.Njegov odvetniko primeru v tej fazi sicer noče govoriti, vendar pripomni, da od preiskovalnega oddelka okrožne sodnije pričakuje, da po zaslišanju izvedenca za psihiatrijo klientu pripor odpravi. Ta kljub domnevni neprištevnosti za zdaj ostaja v priporu na Povšetovi, tožilstvo pa se bo po koncu preiskave odločilo, ali ga bo preganjalo z obtožbo.