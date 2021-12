Po hudi prometni nesreči umrl v bolnišnici

PU Nova Gorica poroča, da je za posledicami prometne nesreče umrl voznik (62). Ta se je zgodila 26. novembra na regionalni cesti zunaj Kostanjevice na Krasu. Voznik je v levem preglednem ovinku na mokrem in spolzkem vozišču izgubil nadzor nad vozilom in trčil v skalnato brežino ob levem smernem vozišču. Prvo pomoč so mu nudili reševalci NMP ZD Nova Gorica in ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici, tam pa je zdaj preminil.

Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo.