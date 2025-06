Po hudi prometni nesreči s helikopterjem v bolnišnico

Novomeško policijsko upravo so v četrtek obvestili o prometni nesreči z udeležbo motorista in voznice osebnega avtomobila v Metliki. Policisti so zavarovali kraj nesreče, reševalci pa so oskrbeli hudo poškodovanega motorista in sopotnico. »Po prvih ugotovitvah je 58-letni voznik motorja BMW GS s sopotnico vozil po glavni cesti v Metliki. Pred križiščem z lokalno cesto je začel prehitevati osebni avtomobil znamke BMW, ki ga je vozila 46-letna voznica, ki naj bi že zavijala levo,« so sporočili s policije. Motorist je s prednjim delom motorja trčil v prednji levi del osebnega avtomobila, po trčenju pa sta oba s sopotnico padla in obležala hudo poškodovana.

Oba sta bila zaradi hudih poškodb s helikopterjem odpeljana v UKC Ljubljana. Policisti so opravili ogled prometne nesreče in zbrali obvestila. Okoliščine nesreče še preiskujejo.

Koprske može postave pa so ob 18.50 obvestili, da je na makadamski cesti Bukovje–Podkraj osebni avtomobil trčil v drevo. Kot so ugotovili, je 22-letnik peljal od Podkraja proti Bukovju, kjer ga je zaradi neprilagojene hitrosti začelo zanašati, nakar je zletel s ceste in trčil v drevo. V vozilu je bil še 37-letni sopotnik. Za huje poškodovanega voznika so odredili strokovni pregled in ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Sopotnik ima lažje poškodbe. Ukrep sledi po pridobitvi rezultatov strokovnega pregleda, so dodali na koprski policijski upravi.