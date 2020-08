Po hudi nesreči se je oglasil župan: padec mladih na zasebnem zemljišču

Samo Pogorelc, župan občine Ribnica. FOTO: Mitja Ilc

Župan občine Ribnicaobžaluje, da je prišlo do nesreče, v kateri se je v četrtek zvečer poškodovalo šest mladoletnikov (štirje huje), ko se jim je pod nogami vdrlo na leseni konstrukciji v Dolenjih Lazih.Pogorelec je povedal, da se je nesreča zgodila na zasebnem zemljišču, kjer so upravljavci kolesarskega parka mlade do sedaj s tablami in zaščitnimi trakovi stalno opozarjali na nevarnost v sicer dotrajanem, okrog desetletje starem objektu. Po njegovih informacijah so kolesarski park lastniki ravno želeli podreti ter sanirati in spraviti v prvotno obliko. Povedal je tudi, da mladi ob nesreči na objektu niso bili s kolesi. Kolesarski park je sicer v lasti Kolesarskega kluba Ribnčan, ki nesreče ni želel komentirati.Vodja gasilske intervencijeje povedal, da je bil po njegovem mnenju vzrok nesreče preobremenitev lesene konstrukcije poda na stolpu skakalnice.Nesreča se je zgodila okoli 20.30, ko je bilo šest mladoletnih oseb na skakalnici za kolesa, pod njimi pa so se vdrla tla, tako da so padli sedem metrov globoko. Štirje so bili težje poškodovani, dva lažje ; eden ima odprt zlom, drugi je dobil udarec v kolk, pri treh pa sumijo, da gre za poškodbo hrbtenice. Vseh šest so odpeljali v UKC Ljubljana, kjer so jih pet sprejeli na travmatološki oddelek, enega pa na pediatrično kliniko.