Po hudi nesreči s helikopterjem v UKC, kjer je žal umrl

Brežiški policisti so bili v sredo nekaj po 15. uri obveščeni o nesreči pri delu v Pavlovi vasi, kjer je moški padel z drevesa.



Poškodovanega 83-letnega moškega so reševalci oskrbeli, s helikopterjem je bil prepeljan v UKC Maribor, kjer pa je zaradi hudih poškodb umrl.



Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je moški padel z lestve z višine okoli štirih metrov, ko je z motorno žago obrezoval drevo. Z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo, poroča PU Novo mesto.

