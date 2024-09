Po hudi nesreči na gradbišču je 22-letnik umrl

Kranjski policisti so bili v soboto okoli 8.30 obveščeni o nesreči pri delu na enem izmed gradbišč na območju Kranja. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je 22-letni moški med opravljanjem gradbenih del, padel z višine na tla in se hudo telesno poškodoval. Na kraju mu je pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Obveščena je bila delovna inšpektorica, ki je prišla na kraj. Policisti so kraj zavarovali in opravili ogled.

Ponoči pa so policijo obvestili, da je 22-letnik zaradi hudih telesnih poškodb umrl. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in vodijo postopek tudi v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper splošno varnost ljudi in premoženja. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.