Po hudi nesreči je življenje voznika ogroženo

V petek, okoli 9. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v na Prešernovi cesti med Volčjim Potokom in Radomljami. V nesreči je bil udeležen voznik osebnega vozila, ki je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal izven vozišča in trčil v ograjo ob objektu. V nesreči se je voznik huje poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. Po doslej znanih podatkih je njegovo življenje ogroženo.

Policisti še preverjajo vse okoliščine nesreče in bodo po vseh znanih okoliščinah o tem obveščali pristojno državno tožilstvo.