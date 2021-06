Po hudem padcu ga je odpeljal helikopter

V torek ob 19.20 je na cesti Knežak–Šembije v občini Ilirska Bistrica padel motorist in se poškodoval, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci PGD Ilirska Bistrica in Knežak, ki so kraj dogodka zavarovali, nudili pomoč reševalcem iz Ilirske Bistrice pri oskrbi in prenosu poškodovanega motorista v reševalno vozilo, odklopili akumulator ter zavarovali kraj pristanka helikopterja.



Poškodovanega motorista je v UKC Ljubljana prepeljal vojaški helikopter v spremstvu dežurne ekipe HNMP Brnik.

