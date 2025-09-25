Po hišni preiskavi 37-letnik pred preiskovalnega sodnika, našli so poseben list papirja (FOTO)

Policisti Policijske postaje Maribor I so v torek zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (po I. odstavku 186. člena Kazenskega zakonika KZ-1) odvzeli prostost in pridržali 37-letnega Mariborčana.

Po pridobljeni odredbi sodišča so na naslovu bivanja osumljenega opravili hišno preiskavo in pri tem med drugim zasegli tudi list papirja, za katerega je bilo ugotovljeno, da je prepojen s prepovedano drogo - sintetičnim kanabinoidom, pripravljenim za nadaljnjo prodajo in uporabo, s katerim bi lahko moški pridobil vsaj 300 odmerkov in s tem najmanj 3.000 evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Odvzeli so mu prostost

Prav tako so bile pri hišni preiskavi zasežene manjše količine drugih snovi, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo, oziroma predhodne sestavine za pripravo prepovedane droge ter denar, za katerega obstaja sum, da je bil protipravno pridobljen z izvrševanjem navedenega kaznivega dejanja.

Osumljenec, ki mu je bila odvzeta prostost in je utemeljeno osumljen storitve navedenega kaznivega dejanja, za katero je predpisana zaporna kazen od enega do desetih let, bo danes s kazensko ovadbo priveden k dežurnemu preiskovalnemu sodniku OS v Mariboru.