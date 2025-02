27. decembra lani je minilo devet let od smrti takrat 33-letnice, ki jo je sredi Velenja dva dni po božiču leta 2015 umoril njen partner Romeo Bajde, s katerim sta imela dva mladoletna sinova. Primer je močno odmeval v javnosti. Najprej zaradi dogodka samega, saj je Bajde s partnerico, ko sta se vračala s koncerta v velenjski Rdeči dvorani, kruto obračunal tako, da jo je sredi mesta zadavil. Njeno truplo je nato naložil v avto in se z njim še nekaj časa vozil naokoli, preden ga je odpeljal pred velenjski zdravstveni dom in tam prostodušno priznal, da je umoril svojo ženo. Na vse pretege se j...