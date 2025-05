Po grozljivi smrti starejše gospe, ki so jo pogrizli psi, tu prve ugotovitve mariborske policije

Na območju Miklavža na Dravskem polju je v torek popoldne umrla starejša ženska, domnevno zaradi posledic poškodb, ki so nastale ob napadu psa. Poročali smo že, da naj bi starejšo gospo napadla vsaj dva psa, ki naj bi bila oba last njenega sina. Psi so starejšo žensko napadli, ko naj bi sin odšel v trgovino.

Smrt najverjetneje posledica poškodb, ki jih je utrpela po napadu enega od psov

Ob tem so na PU Maribor pripravili izjavo za javnost. Tako sta pred novinarje stopila policijski inšpektor Matej Harb in direktorica mariborskega urada uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Helena Dolajš. Sporočili so, da je smrt starejše ženske najverjetneje posledica poškodb, ki jih je utrpela po napadu enega od psov. Trije psi, dva sta imela status nevarnega psa, so bili sicer prvotno last njenega sina, a je lastništvo v zadnjem letu prevzela pokojna.

Nesrečna ženska s psom pasme Bulterier ter dvema psoma pasme Agrentinska doga

Po do sedaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da je bila ženska v kritičnem trenutku, ob stanovanjski hiši sama, s psom pasme Bulterier ter dvema psoma pasme Agrentinska doga. Kriminalisti PU Maribor so opravili ogled kraja ter do sedaj ugotovili, da je ženska, po vsej verjetnosti umrla zaradi poškodb, ki so nastale ob napadu enega od psov.

Čeprav sta dva psa imela status nevarnega psa, po besedah pristojnih niso bili izpolnjeni pogoji za njun trajen odvzem lastniku.

O dogodku sta bila obveščena dežurni okrožni državni tožilec ODT Maribor in dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je za pokojno odredil sodno obdukcijo. Prav tako je bila obveščena veterinarska inšpektorica, ki je prišla na kraj.

Vsi psi odpeljani v zavetišče

Kriminalisti PU Maribor, nadaljujejo z zbiranjem obvestil s ciljem razjasnitve vseh okoliščin navedenega dogodka tudi v smislu utemeljevanja razlogov za sum oziroma ugotavljanja znakov kaznivega dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti po 118. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). O ugotovitvah ogleda kraja, ugotovitvah opravljene sodne obdukcije ter po vseh zbranih obvestilih bo obveščeno pristojno Okrožno državno tožilstvo. Na PU Maribor v letošnjem in lanskem letu niso obravnavali primera napada ali ugriza psov, ki bi imel za posledico smrt osebe.

Po podatkih Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bilo lani v Sloveniji zabeleženih 130 primerov potrjenih pasjih ugrizov človeka, leto prej 114.

Psi so že bili predmet prekrškovnih postopkov, vendar je bil takrat lastnik teh psov sin pokojne. Helena Dolajš je tako potrdila, da so ga prvič obravnavali leta 2023, in sicer zaradi nezagotavljanja varstva psov na javnih površinah in neskladja v povezavi s cepljenjem proti steklini.

V začetku leta 2024 je urad za dva psa izdala odločbo o dodelitvi statusa nevarnega psa zaradi napadov na psa in človeka. V začetku maja 2024 so pse lastniku odvzeli, ker so onemogočali izvedbo uradnega policijskega postopka, in jih namestili v zavetišče, a so se nato vrnili k lastniku. Zatem je bilo lastništvo psov preneseno na njegovo mamo.

Za kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti je zagrožena kazen od šest mesecev do pet let zapora.

Čeprav sta dva psa imela status nevarnega psa, po njenih besedah niso bili izpolnjeni pogoji za njun trajen odvzem lastniku. Usoda psov sicer še ni znana. »Dokler niso ugotovljena vsa dejstva in okoliščine, je izjava v zvezi s tem preuranjena. Sledili bomo določilom zakonodaje,« je pojasnila Helena Dolajš.

Direktor podjetja Snaga, ki upravlja mariborsko zavetišče za živali, Vito Martinčič je v ločeni izjavi pojasnil, da je po prenehanju veljave začasne odredbe o namestitvi psov v zavetišče običajen postopek, da je žival po osmih dneh znova na razpolago. »Lahko jih prevzame lastnik ali pa jih damo v oddajo. Lastnik je zahteval svoje pse nazaj in glede na to, da ni bilo nobene zakonske omejitve, ki bi narekovale, da je treba s temi psi kako drugače postopati, smo zakonsko morali oddati te pse nazaj lastniku,« je pojasnil.