Po grozljivi nesreči življenje 36-letnika visi na nitki

Trojica na urgenco

V torek malo po 19. uri se je. V nesreči sta bila poškodovana dva delavca, eden huje.Nesreča se je zgodila, ko je pri transportu posode s talino, temperature okoli 1800 stopinj Celzija, posoda padla na postrojenje, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Padec je povzročil izliv taline in večjo poškodbo strojev ter zanetil več požarov. Ob padcu je dva delavca pobrizgala talina in ju močno opekla.Policija je sporočila, da je bil 36-letnik huje poškodovan, 53-letnik pa lažje. Še ena oseba je potrebovala zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima. Vsi so bili z reševalnim vozilom odpeljani na urgenco v Ljubljano. Življenje 36-letnika je še vedno ogroženo, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.Policisti so opravili ogled, ki se ga je udeležil tudi delovni inšpektor. Nadaljujejo preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.