NASILNI INCIDENT

Po gasilski veselici brutalno pretepli 17-letnika, očividci le stali poleg in snemali

Starši so del dogajanja spremljali preko video klica, na kraju napada mladoletniku ni pomagal nihče.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

N. B.
18.08.2025 ob 18:53
18.08.2025 ob 19:04
N. B.
18.08.2025 ob 18:53
18.08.2025 ob 19:04

Poročali smo že o novem napadu na mladoletnika, tokrat v Slovenski Bistrici. Pretep se je zgodil v noči na nedeljo, potem ko je 17-letnik zapustil prizorišče tamkajšnje gasilske veselice. Iskal naj bi prijatelja, se z neznanci zapletel v pogovor, ti pa naj bi ga nato napadli.

»Šel je ven pri izhodu in začel spraševati tam ljudi, če je kdo videl tega in tega fanta, da ima belo majico gor, in so ga naenkrat začeli potiskati, pretepati, brcati, boksati ... Sprva jih je bilo – ne ve točno – ali šest ali osem, ljudje so okoli stali in snemali, pa nihče ni nič naredil, nihče pomagal,« je za oddajo 24UR povedala mama pretepenega fanta.

Razbiti zobje, hudo poškodovano oko

»Klicala sem ga prek videoklica, v telefon je kričal, da ga hočejo pretepsti. Z drugim telefonom sem takoj poklicala policijo in jih usmerjala, kje je,«  je pretresljive prizore za Mariborinfo opisala mama.

Na kraj dogodka je kmalu prišla policija, a pretep je pustil hude posledice. Fanta so odpeljali v bolnišnico. »Desno oko ima močno poškodovano, vidi le še 20 odstotkov. Zgornjo čeljust ima polomljeno, zobe so mu poskušali rešiti kirurgi v Ljubljani. Zdaj je nazaj v Mariboru, kjer poskušajo rešiti še oko,« je v nedeljo povedala mama in dodala, da je sin utrpel hude telesne poškodbe.

pretep nasilje Slovenska Bistrica mladoletnik

