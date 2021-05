Po fasadah riše srčke: če ga prepoznate, obvestite policijo (FOTO)

Poškodovana fasada. FOTO: PP Maribor I

Ga prepoznate? FOTO: PP Maribor I

V začetku marca so policisti obravnavali več kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote, na območju pešcone v mestu Maribor in bližnjih ulicah.Doslej neznani storilec je dejanja izvrševal tako, da je predvsem na fasade objektov, table in po tleh z zeleno barvo risal grafite (zelene srčke). Z dejanjem je fasade in ostalo poškodoval.Med kriminalistično preiskavo so policisti zasegli videoposnetek storilca opisanega dejanja in zavarovali njegovo fotografijo. Ker jim osebe še ni uspelo identificirati, prosijo, če prepoznate osebo na fotografiji, to sporočite policistom PP Maribor I na telefonsko številko (02) 220 86 30, na interventno telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.