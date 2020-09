Po eksploziji v spopad z ognjem preko 100 gasilcev (FOTO)

V petek ob 17.39 so bili policisti obveščeni o velikem požaru na gospodarskem objektu v Postojni. Gasilci so bili napoteni na intervencijo. Tja so bile napotene tudi tri policijske patrulje (PP Postojna in PPP Koper), ki so zavarovale kraj požara in zbrale prva obvestila. Zaradi varnosti je bil za nujen čas gašenja požara zaprt okoliški promet.



Zagorelo je v podjetju, ki se ukvarja s predelavo lesa in izdelavo lesenih polizdelkov, in sicer v večjem zbiralniku (silosu) žagovine, od koder se je požar razširil na bližnjo proizvodno halo (v kateri so bili delovni stroji, viličar in leseni izdelki). V času požara je bili na območju gospodarskega objekta sedem zaposlenih, nobeden od njih ni poškodovan.



Pri gašenju požara je sodelovala več kot 100 gasilcev iz 12 okoliških gasilskih društev, z 22 vozili, ki so v noči na 5. september požar obvladali in ga omejili.



Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Koper so skupaj s strokovnjakom Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL) 5. in 6. septembra opravili ogled kraja dogodka, kjer so bile potrjene uvodne navedbe očividcev. Do požara oz. t. i. prašne eksplozije je prišlo v filtru finih delcev pod zbiralnikom (silosom), ki je povezan s sesalnim sistemom. Požar se je razširil na gospodarsko poslopje, kjer je v celoti tudi pogorelo približno 2300 m2 gospodarskega poslopja.



Pri požaru je nastala velika materialna škoda. Iz do sedaj zbranih ugotovitev ni bilo zaznati razlogov za sum storitve kaznivega dejanja. Ugotavljanje okoliščin dogodka še ni zaključeno (sledi zbiranje obvestil, ugotavljanje dejstev in okoliščin), o požaru pa bo podano tudi ustrezno poročilo na okrožno državno tožilstvo v Kopru, so sporočili iz PU Koper.