Po eksploziji na Stari Vrhniki: so v zraku nevarne snovi?

»Požar na Vrhniki je pod kontrolo. Gasilska straža pričenja z delom. Po prvih analizah, ki so jih opravile enote na terenu, ni zaznati nevarnih snovi za okolje in prebivalstvo,« so po strašni eksploziji, ki je danes pretresla prebivalce Vrhnike sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

O eksploziji v podjetju, v kateri je umrla ena oseba, dve pa sta bili huje poškodovani, smo poročali prvi. Počilo je ob 11.30 uri v podjetju Hamex, ki se ukvarja s proizvodnjo pirotehničnih izdelkov. Prebivalci so nam povedali, da so se ob poku tresla okna in da so najprej pomislili na potres. Tresljaje so zaznale tudi bližnje potresne opazovalnice urada za seizmologijo.