Po čelnem trčenju vozilo pristalo na kolesarski stezi (FOTO)

Danes ob 14.03 se je na glavni cesti Beltinci–Murska Sobota, pri naselju Lipovci, zgodila hujša prometna nesreča. Čelno sta trčili osebni vozili, ena oseba pa se je pri tem poškodovala.



Trčenje je bilo tako silovito, da je eno udeleženo vozilo zletelo s cestišča in pristalo na kolesarski stezi.



Gasilci PGD Murska Sobota so pomagali službi nujne medicinske pomoči ter počistili kraj nesreče.



Zaradi nesreče so na prometno zelo obremenjeni cesti nastali tudi krajši zastoji.

