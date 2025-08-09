PET NAPADALCEV

Po brutalnem napadu v Poreču Tea odpustili iz bolnišnice

Policisti medtem nadaljujejo preiskavo brutalnega napada v Poreču.
Fotografija: Glavni akter je skrival svoj obraz, ko so ga privedli pred preiskovalnega sodnika. FOTO: Goran Šebelić/Cropix
Glavni akter je skrival svoj obraz, ko so ga privedli pred preiskovalnega sodnika. FOTO: Goran Šebelić/Cropix

Moni Černe
09.08.2025 ob 06:30
Moni Černe
09.08.2025 ob 06:30

 Po 14 dneh hospitalizacije so v četrtek iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana odpustili brutalno pretepenega 19-letnega dijaka z Vrhnike, je za Slovenske novice povedal njegov odvetnik Duško Miočić z Reke.

Nedavni CT glave je namreč pokazal izboljšanje, naslednji zdravniški pregled pa je predviden čez teden dni. »Njegovo zdravstveno stanje je zdaj precej boljše, kot je bilo pred dnevi,« je dejal odvetnik.

Zaslišali Slovence

Delali naj bi pod vodstvom 40-letnega profesionalnega borca Denisa Vojnikovića. FOTO: Hjg 
Delali naj bi pod vodstvom 40-letnega profesionalnega borca Denisa Vojnikovića. FOTO: Hjg 

Medtem hrvaški preiskovalci še vedno preiskujejo okoliščine dogodka, ki se je 25. julija odvil v in pred klubom Saint & Sinner v Poreču. Odvetnik Miočić je pojasnil, da trenutno potekajo zaslišanja prič; včeraj je državno tožilstvo v Pazinu zaslišalo štiri slovenske državljane, ki so bili kritičnega večera v klubu skupaj s Teom.

Gostinski lokal kljub obiskom inšpekcijskih služb in raciji, ki ga je doletela pred dnevi in v kateri sta bili pridržani dve osebi, deluje nemoteno. V četrtek je v polnem klubu nastopil srbski raper Stefan Đurić - Rasta (ki so ga pred dnevi policisti pridržali v Ohridu v Severni Makedoniji, ker so pri njem našli prepovedano konopljo).

Pet napadalcev, starih od 21 do 50 let, od skupaj sedmerice osumljenih, ostaja v priporu zaradi ponovitvene nevarnosti. Šlo naj bi za varnostnike, ki so v spornem klubu brez dovoljenj in licenc na črno delali pod domnevnim vodstvom 40-letnega profesionalnega borca in nekdanjega hrvaškega reprezentanta Denisa Vojnikovića.

Varnostniki so v spornem klubu na črno delali brez dovoljenj in licenc.

Dogajalo se je v lokalu Saint & Sinner. FOTO: Facebook
Dogajalo se je v lokalu Saint & Sinner. FOTO: Facebook

Ta je bil pred štirimi leti zaradi povzročitve hude telesne poškodbe v sostorilstvu že obsojen in naj bi bil še v enem kazenskem postopku zaradi enakega kaznivega dejanja. Med osumljenimi povzročitve hudih telesnih poškodb oziroma opustitve pomoči Teu so še 49-letni Ognjen Savić, 47-letni Emanuel Blagojević, Dino Draguzet, Mateo Petrović, Marsell Martinščić in Zvonko Grgić. Slednja so po pridržanju in zaslišanju izpustili na prostost.

Nekateri osumljenci naj bi bili stari znanci pravosodnih organov, ki so jih že obravnavali zaradi nasilja, groženj, ogrožanja varnosti, ropov, prometa s prepovedanimi drogami, orožja, utaj, napadov na uradne osebe in drugih hudih kaznivih dejanj.

Pet napadalcev od skupaj sedmerice osumljenih ostaja v priporu zaradi ponovitvene nevarnosti.

 

