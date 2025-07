Po brutalnem napadu na Andreja policisti le prijeli osumljenca

V noči na 27. junij so policisti na območju Šentjerneja obravnavali nasilno kaznivo dejanje, v katerem je bil poškodovan občan. Šlo je za Andreja Brečka, ki je podrobnosti grozljivega dogajanja tiste noči zaupal tudi Slovenskim novicam.

»Okoli pol treh smo zaslišali lajež našega psa. V tistem je močno počilo – razbili so steklo na vratih. Skočil sem iz postelje, stekel do vhodnih vrat in zagledal, da pri stebru stoji oseba z masko čez obraz in s kolom v rokah. Ko sem stopil do ograje, je nenadoma skočila proti meni in me s kolom močno udarila po glavi,« je takrat dejal Brečko, ki je imel pred tem že več nasilnih srečanj z Romi.

Na podlagi ugotovitev so pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo, ki še vedno poteka (fotografija je simbolična). FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Policisti in kriminalisti Policijske uprave Novo mesto so takoj po dogodku in v naslednjih dneh opravili večje število razgovorov z osebami, ki bi lahko karkoli vedele o dejanju in storilcih. Intenzivno so nadaljevali z zbiranjem obvestil, preiskavo in aktivnostmi za izsleditev osumljencev ter ugotavljanjem vseh okoliščin. Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja, zavarovali najdene sledi in jih poslali v nadaljno analizo,« so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

»Na podlagi številnih izvedenih aktivnosti so kaznivo dejanje uspešno preiskali in identificirali dva storilca iz okolice Šentjerneja, oba stara 29 let. Danes so ju prijeli, jima odvzeli prostost in ju pridržali. Na podlagi ugotovitev so pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo, ki še vedno poteka,« so dodali na PU Novo mesto.

Občino pred dnevi obiskal minister

Občino Šentjernej je sicer v začetku tedna zaradi vedno pogostejših in bolj nasilnih napadov Romov obiskal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Dejal je, da so varnostne razmere v občini »nekoliko zapletene«, zato je obljubil, da bo policija tam še povečala prisotnost.

Zaradi občutka ogroženosti, socialne napetosti in nezadostnega odziva države bo v torek popoldne potekal tudi miren, a odločen shod, ki ga organizira Ljudska iniciativa Šentjernej, so napovedali člani. Zbrali se bodo ob 19. uri na ploščadi pred Kulturnim domom Primoža Trubarja. Organizatorji poudarjajo, da so opozorila lokalnega prebivalstva že dolga leta preslišana. »Dovolj je praznih obljub in izgovorov – zahtevamo konkretne spremembe!« sporočajo ter k udeležbi pozivajo vse občane, ki jih skrbi za varnost in prihodnost regije.