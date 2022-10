Po brutalnem napadu javnost brez milosti: Mladoleten gor ali dol

Grozljivi napad 15-letnika na 17-letnika v mariborskem parku Magdalena je pretresel Maribor in celotno Slovenijo. Slovenska javnost je do mladoletnega napadalca brez milosti. »Mladoleten gor ali dol, za poskus umora ne sme biti milosti,« odgovarja kar 45 odstotkov sodelujočih v naši spletni anketi, v kateri smo vas vprašali, kaj porečete na to, da je v Mariboru 15-letnik zaradi telefona večkrat zabodel 17-letnika.

Dobra petina oziroma 21 odstotkov anketirancev je izbrala odgovor, da gre ves svet v maloro. 14 odstotkov sodelujočih pa ne ve, kaj so počeli starši, šola, CSD in svetovalne službe, da je prišlo do tako strašnega dogodka, ki bi se lahko končal še bolj tragično. 13 odstotkov anketirancev meni, da storilcu obsojanje zdaj nič ne koristi. Pravijo, da fant namesto obsojanja potrebuje strokovno pomoč. Sedmih odstotkov pa dogodek ni presenetil, menijo, da se je to dogajalo vedno, le odmevno ni bilo toliko kot ta primer.

Oče: Nanj sta se spravila dva

Po brutalnem napadu gre napadenemu najstniku na boljše. Njegov oče je v oddaji 24ur Zvečer dejal, da takšnega klica ne privošči nikomur. »Prva informacija je bila, da je bil sedemkrat 'zaštihan' pred Pekarno. Preseneča me, da policist ni povedal, da je drugi najstnik z nogo v glavo brcal mojega okrvavljenega sina. Torej, nanj sta se spravila dva. Njegovo življenje je viselo na nitki. Ob tej priložnosti se zahvaljujem zdravnikom, da so ga vrnili v življenje.« Oče je še dejal, da mu je sin povedal, da je bil z druščino pred klubom in da ga je druga skupina zvlekla stran, od njega želela telefon, a se je uprl in zdaj je 'zbrazgotinjen'. »En rabljen telefon je bil razlog, da je tako izmaličil mojega sina. Kako banalen razlog.«

Oče žrtve je v pismu očetu napadalca napisal, da upa, da bo ta znal sinu razložiti, kaj so pomembne in manj pomembne stvari v življenju. Očeta je povabil na pogovor in dejal, da čuti potrebo, da se obrne trend nasilja, ki se je razpasel. »Čutim potrebo, da posežem v življenje tega, ki je napadel mojega sina, ne z nasiljem in maščevanjem, ampak da se pogovorimo lepo in civilizirano.« Ob tem je še apeliral na očete sinov, naj prevzamejo aktivnejšo vzgojno vlogo, da do takšnih in podobnih incidentov ne bo več prihajalo.