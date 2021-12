Po blokih napeljevala nitke in vlamljala

Gruzijska državljana Beka Karanadze in Zurab Nizharadze sta na celjskem sodišču po skoraj enem letu dočakala obsodilno sodbo zaradi več kaznivih dejanj, ki sta jih zagrešila v sostorilstvu. Sodnica Ingrid Lešnik je Beka Karanadzeja obsodila na pet let in pol enotne zaporne kazni, v katero je vključena tudi kazen, ki jo je že izreklo kranjsko okrajno sodišče, Zuraba Nizharadzeja pa na štiri leta in deset mesecev enotne zaporne kazni, saj je bil tudi on že obsojen na kranjskem okrajnem sodišču. Oba pa, če bo sodba postala pravnomočna, čaka tudi izgon iz naše države za pet let. V Celju sta bila ...